Son Dakika Haberleri: Şişli'de lisenin deposunda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Şişli'de lisenin deposunda yangın

10 dakika önce

ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de lisenin deposunda yangın, System.String[]

ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Okul malzemelerinin bulunduğu depo kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulun giriş kapısının alçak olması sebebiyle itfaiye araçları bahçeye girmekte güçlük çekti. İtfaiye araçları kapının bir kısmının kırılmasının ardından okulun bahçesine girebildi. Yangına su ve köpük ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Depoda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangının çakış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

- İstanbul

Endüstri Meslek Lisesi, İtfaiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 21:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de lisenin deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]