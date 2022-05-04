ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDE YOLCULUĞU - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDE YOLCULUĞU

Ömer ÇETİNASLAN - Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de motosikletli, tek teker ilerleyerek hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansırken, bu sırada yanında seyreden iki motosiklet sürücüsünün de akrobatik hareketler yapan sürücüyü korumaya çalıştıkları görüldü.

Olay, 29 Nisan günü, saat 23.00 sıralarında, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı. Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.