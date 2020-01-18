Şişli'de muayenehanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı - Son Dakika

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Şişli'de muayenehanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
6 saat önce
Şişli'de özel bir muayenehanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:44 Kaynak: AA
Şişli'de özel bir muayenehanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şişli Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta özel bir muayenehanede henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muayenehanede çalışan ve hafif şekilde yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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