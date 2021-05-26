Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi - Son Dakika

ŞİŞLİ'de viyadük altında park halindeki 4 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ve polis ekipleri kundaklamadan şüphelenirken yangında 4 araçta hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Bulvarı'nda bulunan viyadüğün altında meydana geldi. İddiaya göre viyadük altında park halinde bulunan hasarlı otomobillerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki 3 otomobile daha sıçradı.