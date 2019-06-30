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Şişli'de refüjü aşan araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı

27 dakika önce

Şişli'de refüjü aşan araç karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı -Feci kaza trafiği kilitledi Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten ilerleyen araca çarptıİSTANBUL - İstanbul Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç orta refüjü aşarak, karşıdan gelen başka...

Şişli'de refüjü aşan araç karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı
-Feci kaza trafiği kilitledi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten ilerleyen araca çarptı
İSTANBUL - İstanbul Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç orta refüjü aşarak, karşıdan gelen başka bir araca çarptı. Kaza sonucu sürücüler şans eseri yara almazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taksim istikametinden Mecidiyeköy istikametinde gitmekte olan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HA 1484 plakalı otomobil, refüje çarptı. Refüjü de aşan araç karşı şeritten gelen 34 BY 0419 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanmazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin, kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şişli'de refüjü aşan araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Şişli, 3. Sayfa
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