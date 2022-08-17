Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum - Son Dakika
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Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum

17.08.2022 13:22

Şişli'de emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförü Mustafa Peker, kesilen cezanın ardından yaptığı açıklamada "Biraz sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum" ifadeleri kullanması "yok artık" dedirtti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

"HAVA ÇOK SICAK EMNİYET KEMERİ TAKAMIYORUM"

Emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Mustafa Peker "Bas konuş uygulaması ile konuşuyorum. Ama bu telefon yerine geçiyor. Telefon ile konuşuyorum diye ceza yazdılar. Benim bas konuş ile merkeze haber vermem lazım. Başka türlü nasıl haber verebilirim? Şu an yüz tane taksi durdursunlar. Yüzünde de emniyet kemeri takılı değildir. Biraz sonra emniyet kemerini yeniden çıkaracağım. Çok sıcak. Takamıyorum" dedi.

"TURİST AVLIYORLAR"

Taksilerin durmadığını söyleyen Ferdi Topuz "Osmanbey'den beri yürüyorum. Annemin parasını çekmeye gittim. 3-4 taksiye el işareti yaptım. Hepsi de boştu ama durmadılar. Beni neden almadıklarını ben de bilmiyorum. Galiba turist avlıyorlar. Sürekli başıma geliyor. İstanbul genelinde bu sorunlar var. Taksi bulmak şu an zor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Mecidiyeköy, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum - Son Dakika
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