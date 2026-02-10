Şişli'de Trafik Kavgası: 2 Sürücü Gözaltında

Şişli'de, trafikte kavga eden otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgaya ilişkin sosyal medyadan paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, kimliği belirlenen sürücüler K.Ö.B. ve M.Ş.E, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "yayaların trafiği güçleştirecek şekilde davranışlarda bulunmaması" maddelerinden toplam 3 bin 738 lira para cezası uygulandı.

Sürücüler işlemleri için emniyete götürüldü.

Trafikteki kavga, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.