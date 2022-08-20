Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı

20.08.2022 02:26
Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.45 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde narkotik dar alan uygulaması yaptı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.45 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde narkotik dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda, 2 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden,1 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken, 1 şüpheli de sınır dışı edildi.

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, 1333 kişi, 300 araç ve 256 motosiklet denetlendi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hisarcık, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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