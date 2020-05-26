Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı, değerlendirilmesini istediler - Son Dakika

SİVAS'ta, sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı. Site sakinleri bodruma sızan suyu dalgıç pompa yöntemi ile tahliye ederken, incelenip değerlendirilmesini istedi.

Kentte Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde geçen yıl su çıkmaya başladı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan çalışmada site yakınlarında belirlenen bir arızanın giderilmesi sonucu su kendiliğinden kesildi. Bir süre sonra site bahçesinden aynı su yeniden çıkmaya başladı. Site sakinleri kendi imkanları ile kuyu açtırdı. 6 ay boyunca dalgıç pompa ile suyun tahliyesi sağlandı. Su ayrıca çevrede bulunan apartmanların bodrum katlarına da zarar verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde kaynak suyu olduğu tespit edildi. Binanın bodrumuna dolan su 24 saat boyunca pompa ile tahliye edilmeye başlandı. Suyun boşuna aktığını söyleyen mahalle sakinleri çalışma yapılmasını istedi.

'24 SAAT KESİNTİSİZ AKIYOR'

Mahalle sakinlerinden İlhan Doğan (50), suyun sürekli aktığını belirterek, "Ekipler buradan numuneler aldı. Kaynak suyu olduğunu söylediler. Suyu tahliye etmek zorundayız. Tahliye etmediğimiz zaman bodrumlarımıza su doluyor. Bu şekilde 24 saat kesintisiz akıyor. Kuyu suyu ise bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Su yollara kadar gidiyor. Atık yerimiz yok. Evlerimiz maalesef sudan ve nemden kurtaramıyoruz. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz" dedi.

Muhittin Ataş ise, "Binamızın zemin katına su doluyor. Biz geçen sene kendi imkanlarımızla bu kuyuyu kazdırdık. Ama daha sonra bina yakınında bir arızanın giderilmesi sonucu su kendi kendine kesildi. Fakat bu sene yine aynı sorunu yaşıyoruz. Ekipler numune aldı ve suyun kaynak suyu olduğu belirlendi. Gördüğünüz gibi su devamlı akıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

- Sivas