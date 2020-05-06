Sivas'a Tarımsal Ar-Ge Merkezi kurulacak - Son Dakika
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Sivas'a Tarımsal Ar-Ge Merkezi kurulacak

6 saat önce

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Tarımsal Ar-Ge Merkezi kurulacak.

Sivas'a Tarımsal Ar-Ge Merkezi kurulacak, System.String[]

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Tarımsal Ar-Ge Merkezi kurulacak.


Nüfusunun önemli bir kısmının tarımla geçimini sağladığı Sivas'ta kurulacak merkez sayesinde bitki ıslahı çalışmalarına önem verilecek. Modern seralarda ıslah ve topraklı, topraksız üretim çalışmalarının da gerçekleştirileceği merkez bünyesinde kurulacak olan Toprak Analiz Laboratuvarı ve Bitki Sağlığı Kliniği ile çiftçilere de hizmet verilecek.


Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, hayata geçirecekleri Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesi hakkında sunum yapmak üzere Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.


Projeyi yakından inceleyen Vali Ayhan, Sivas'a değer katan her projeye önem verdiklerini söyleyerek Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesine de gereken desteğin verileceğini ifade etti.


Kentte şimdiye kadar tarımsal anlamda eksikliği her zaman hissedilen Tarımsal Ar-Ge Merkezinin Sivas tarımına önemli katkılar sunacağını belirten Ayhan, yapılacak olan çalışmalarla yeni çeşitlerin geliştirilmesinin ve tohumlukların üretilerek çiftçilere ulaştırılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.


"Çiftçilerimizin ürünlerinin verim ve kalite düzeyi yükseltilecek"


Ziyarette konuşan Rektör Kul ise Sivas'ın tarımsal anlamda gelişmesine destek olmak amacıyla çalışma yürüttüklerinin söyleyerek "İlimiz gerek geniş tarımsal arazi varlığı ve gerekse mikroklima gösteren tarımsal havza varlığına bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün çeşitliliği sunan tarımsal alanları ile önemli bir bitkisel üretim merkezidir. Bu potansiyelini en iyi şekilde kullanması ve tarımsal alanda daha iyi noktalara ulaşması için Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemiz ile elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projemizle çiftçilerimizin ürünlerinin verim ve kalite düzeyi yükseltilecektir. İlimiz ekolojik koşullarına uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verim ve kalite düzeyine sahip yeni, milli çeşitlerin çiftçilerimizin hizmetine sunulması ile tarımsal üretim miktarı ve gelir düzeyi arttırılacaktır" dedi.


"Yeni ve milli çeşitler geliştirilecek"


Proje hakkında bilgi veren Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy de "Temel amacımız Sivas'ta tarımsal anlamda her zaman eksikliği hissedilen Tarımsal Ar-Ge Merkezi'nin kurulmasıdır. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın desteği ve katkılarıyla oluşturacağımız Tarımsal Ar-Ge Merkezimizde, bitki ıslahı çalışmaları başlatılacak. Böylece biotik ve abiotik stres koşullarına dayanıklı, aynı zamanda ilimiz ekolojik koşullarına adapte olabilen yeni çeşitlerin ilimiz tarımına kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ilimiz ve ülkemiz için önemli olan tahıl, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve kışlık sebze üretimine yönelik yeni ve milli çeşitler geliştirilecektir. Aynı zamanda Tarımsal Ar-Ge Merkezimizde oluşturulacak olan modern seralarda ıslah ve topraklı, topraksız üretim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu merkezimizde çiftçilerimize yönelik olarak yeni ve modern tarım tekniklerini içeren eğitim çalışmaları periyodik olarak yapılacaktır. Ayrıca merkezimizde kurulacak olan Toprak Analiz Laboratuvarı ve Bitki Sağlığı Kliniği ile çiftçilerimize hizmet verilecektir" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:52 Kaynak: İHA


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