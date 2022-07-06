Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyüne tatile gelen 34 yaşındaki Nurcan Karaca, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağırlaşan Karaca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinde Karaca'ya kene yapıştığı belirlendi. Anestezi Yoğun Bakım Servisinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören Karaca hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Suşehri Çakırlı köyüne götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Suşehri, Kırım, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'a tatile geldi KKKA'dan öldü - Son Dakika

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