(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış - Son Dakika

(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış

24.01.2021 15:52

(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış

Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu

SİVAS - Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri örnek bir harekete imza attı. Kızılay'ın kan ihtiyacının artığı bu gülerde dernek üyeleri farkındalık oluşturmak için bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi. Kent merkezi Kongre Müzesi bahçesinde toplanan Beşiktaş taraftarı Kızılay kan alma biriminde kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin, yaptıkları etkinliğin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşündüklerini dile getirerek, " Kızılay'ın ihtiyacı doğrultusunda kök hücre ve kan bağışı için burada bulunuyoruz. Sosyal etkinliklerimiz daha öncesinde de Sivas genelinde yapıyorduk. Ama kan bağışı sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde çok ihtiyaç olduğu için şuan böyle bir etkinliğini içerisindeyiz. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış
(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış
(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış
(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış

Kök Hücre, Beşiktaş, Kızılay, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış - Son Dakika


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