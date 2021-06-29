Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri alacak - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacak.

SBTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora, Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda ise Tarım Bilimleri Programı'na yüksek lisans, Bitki Koruma Programı'na doktora öğrencisi alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "SBTÜ, uygulamalı özgün programlarla savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren, girişimci, yeni nesil bir üniversitedir. Üniversitemiz, yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde halen yüksek lisans ve doktora programlarının devam ettiğini aktaran Kul, şunları kaydetti:

"Lisansüstü eğitimlerimiz saha destekli yapılmaktadır. Sahada çalışmakta olan akademik unvanlı sanayi uzmanları lisansüstü öğrencilerimize bizzat ders vermekte ve sanayi tez danışmanlığı yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, savunma sanayi şirketlerinde çalışan akademik unvana sahip uzman personel ile tezlerini hazırlamakta ve projelerde çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri proje merkezli, sektörün sorunlarına yönelik çözüm üreten ve somut uygulamalara dayalı olarak hazırlanmaktadır. Tüm bu süreçlerin bir çıktısı olarak sektör ile ortak projeler yürütülmekte ve lisansüstü tezler fiilen sahada hazırlanmaktadır. 2021-2022 güz dönemi için açılacak yüksek lisans ve doktora programlarımıza, ilgili mühendislik ve teknik programlardan mezun olanların yanı sıra Fen- Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin fizik, kimya, bilgisayar, matematik programlarından mezun olanlar da ilanda belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru yapabilirler."

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için istenen belgelerini, 28 Haziran-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla teslim edebilecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiye SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün https://lee.sivas.edu.tr adresli internet sitesinden ulaşabilecek.