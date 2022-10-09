Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

09.10.2022 19:10
Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gelen Sivas haberlerine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

A.S. (37) idaresindeki 38 AK 868 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Bayat köyü yakınlarında S.G. (84) yönetimindeki 58 BM 159 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 58 BM 159 plakalı otomobilde bulunan I.G. (71) yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.S'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yıldızeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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