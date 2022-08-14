Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

14.08.2022 14:13
Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'tan Erzincan istikametine seyreden H.U. idaresindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.U, T.U, H.U. ve N.U. yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.U. ve H.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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