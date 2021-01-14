Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü - Son Dakika

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen park ve mesire alanları görsel şölen sundu.

Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta, "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde de kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kış mevsiminin bu yıl kurak geçtiği kentte, beklenen karın yağmasıyla Sivaslılar aileleriyle Hobbit Evleri ve mesire alanlarını ziyaret etti.

Kentin simgelerinden Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı da karla kaplanan görüntüsüyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

Güzel manzarayı fırsat bilenler, Paşabahçe'deki Hobbit Evleri'nin bulunduğu bölgede fotoğraf çektirdi.