"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'nin açılışı yapıldı

21.11.2020 16:19

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'nin açılışı yapıldı.

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'nin açılışı yapıldı.

Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi'nin Sıcak Çermik Meydanı'ndaki çalışmaları tamamlandı.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Salih Ayhan, Altınkale'nin, Sivas'ı termal turizmde çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Altınkale'nin Pamukkale'deki travertenlere kardeş olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Altınkale, adeta Sıcak Çermik bölgesinin nazarlığı oldu. Projemiz, limonit ve hematit içerikli tahliye edilen yani boşa akıtılan suyla hayata geçirildi. Yapılmaya başlandığı anda bile hafta sonları buraya yüzlerce araç geliyordu. Burası jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metrekarelik alanıyla Pamukkale'den daha büyük bir alana sahip ve nitelikli ağaçlarla bitkilerle peyzajını da tamamladık. Burası toprak yığını bir yerdi. Birçok firmanın hafriyat döküm alanıydı. Şimdi baktığımızda insanların gözüne ve gönlüne hitap eden bir alan oldu."

Geleneksel çadır kültürünün yaşatılması amacıyla bölgede 80 çadır kurulumuna olanak sağlayan alan oluşturduklarını dile getiren Ayhan, ayrıca yöresel ürünlerin satılabileceği bir pazar alanı da kurduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Altınkale'nin açılışı yapıldı.

Programa, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile davetliler katıldı.

Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda 1,5 yılda yapımı tamamlanan projeyle kentin turizm potansiyeli ve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Pamukkale, Çermik, Turizm, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


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