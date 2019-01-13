Sivas Kargaların Gökyüzündeki Dansı, İlgiyle İzlendi
41 dakika önce
Sivas'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti.
Sivas
'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti. Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe
mesire alanı, dün akşam bambaşka misafirlerini ağırladı. Havanın kararmaya başladığı saatlerde gökyüzünde beliren binlerce kargadan oluşan sürü, eşsiz bir dans gösterisi sundu. Zaman zaman mesire alanında bulunan ağaçlara tüneyip tekrar hareketlenen karga sürüsünün gökyüzündeki dansı bölgede bulunanların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca süren gökyüzündeki bu anları, mesire alanında bulunanlar da cep telefonları ile kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:43 Kaynak: DHA
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