Son Dakika Haberleri: Sivas-Malatya Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas-Malatya Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

58 dakika önce

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya Kara Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.


Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.


Kangal-Gürün ve Divriği-Arapgir kara yollarında da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Erzincan kara yolu da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde ulaşıma kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Kangal, Kar, Malatya, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadın: Çek Lan Çek Soyunayım CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı

Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:13:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas-Malatya Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]