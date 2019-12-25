Sivas protokolünden lider Sivasspor'a

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlattığı kampanyaya, il protokolü destek verdi.

Bilgin, Twitter hesabından "Sivasspor maçına 58 bilet benden" başlığıyla tweet atarak, "Süper Lig maratonunu lider sürdüren Sivasspor Kulübünü kutluyorum. Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 takipçime Sivasspor-Göztepe maçının biletleri benden. Haydi Sivas göster gücünü." paylaşımında bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Bilgin'in paylaşımına tepkisiz kalmayarak, "Mesajı aldım Başkanım. Şehrimizin takımı, Süper Lig lideri Sivasspor Kulübüne destek olmak için bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 Yiğidoya da Sivasspor-Göztepe maçında ben bilet alıyorum. Sen kaç bilet hediye ediyorsun Hasan Uğurlu başsavcım." şeklinde tweet attı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılarak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajınızı aldım Sayın Valim Salih Ayhan. Şehrimizin takımı Süper Lig lideri Sivasspor Kulübüne destek olmak için bu tweetimi beğenen ve retweet yapan 58 Yiğidoya da Sivasspor-Göztepe maçında ben de bilet hediye ediyorum. Baro Başkanımız Hacı Yılmaz Demir sen kaç bilet hediye ediyorsun."

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir de 58 biletle destek verdiği paylaşımında, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan kampanyaya destek olmasını istedi.

Savaşçı da kampanyaya destek tweeti atarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un kampanyaya katılmaya çağırdı.

Sosyal medyada başlatılan kampanyaya il protokolünün yanı sıra iş insanları da destek verdi.

İş insanı Osman Yıldırım sosyal medya hesabından "Sivasspor sevdamızda rakamın önemi yoktur. Bu heyecana ben de ortak oluyorum ve şehrimizin takımına 558 bilet de benden diyorum. Kenetlen Sivas." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.