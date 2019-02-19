Son Dakika Haberleri: Sivas Sgk Müdürü Boztepe'den Yapılandırma Uyarısı

Sivas Sgk Müdürü Boztepe'den Yapılandırma Uyarısı

18 dakika önce

Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Kadir Boztepe, kamuya olan borç yapılandırmasında süre uzatımının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, esnafları uyardı.

Sivas Sgk Müdürü Boztepe'den Yapılandırma Uyarısı, System.String[]
Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Kadir Boztepe, kamuya olan borç yapılandırmasında süre uzatımının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, esnafları uyardı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Boztepe, SESOB Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

Boztepe, yapılandırmada birinci ve ikinci taksitleri ve peşin ödemeyi zamanında ödemeyenler için verilen sürenin 28 Şubat 2019'da sona ereceğini anımsattı.

7143 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde, ödemelerini süresinde gerçekleştiremediği için yapılandırması iptal olanların 28 Aralık 2018 itibarıyla ödemesi gerekip de ödenmemiş olan tutarları en geç 28 Şubat 2019'a kadar ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanacaklarını aktaran Boztepe, şunları kaydetti:

"Kanundan faydalanarak başvuruda bulunan ve yapılandırılan borçlarını düzenli ödemekle birlikte 2018 yılına ait vergi ve SGK prim borçlarını süresinde ödemediği için yapılandırması iptal olanların, söz konusu borçlarını yine 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar gecikme zammı ile ödemeleri halinde yapılandırma hakları devam edecektir. 7143 sayılı kanunla matrah artırımında bulunan ve bundan doğan borçlarını süresinde ödemediği için kanundan yararlanamayanlar, matrah artırımından doğan borçlarını 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı kanunun matrah artırımı hükümlerinden yeniden yararlanabileceklerdir."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Köksal ise esnaf ve sanatkarların vergi ve sigorta primlerini ödemekte zorlandığını belirterek, kendileri için tanınan bu imkandan faydalanmaları gerektiğini ifade etti.

Boztepe ve personelin her zaman esnafa yardımcı olduğunu vurgulayan Köksal, "Vergi ve ve SGK primleri gibi kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması için esnafımıza tanınan süre 28 Şubat'ta sona ereceği için esnaflarımızın bu süreyi iyi değerlendirmesini bekliyoruz. Bizleri her konuda bilgilendiren, esnafımıza yardımcı olan kurum müdürümüze ve personeline teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziyarete SGK Müdür Yardımcısı Ahmet Kale de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:59 Kaynak: AA

Sivas, Boztepe, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi
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