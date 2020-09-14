SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Güneş köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, uygulanan karantina ise yeni vakalara rastlanmaması üzerine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:19 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı - Son Dakika