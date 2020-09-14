Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Güneş köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, uygulanan karantina ise yeni vakalara rastlanmaması üzerine kaldırıldı.



Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:19 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı - Son Dakika

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