Sivas'ta "2020 Akademik Performans Destek Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) "2020 Akademik Performans Destek Ödülleri" törenle verildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, makale, kitap-kitap bölümü, fikri sınai mülkiyet hakları, Cumhuriyet Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, ödül, bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyet organizasyonları başlıkları altında ulusal ve uluslararası alanda çalışma yapan akademisyenler ödüllendirildi.

SCÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, SCÜ Vakfı Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Mahmut Günay, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

Programda konuşan Yıldız, üniversitenin 47 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, "Göreve geldiğimizden itibaren akademik çalışmalara önem veriyoruz. Bilimsel çalışma yapan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla bilimsel çalışmanın yapılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri konser sundu.

Konser sonrası akademisyenlere ödülleri ve teşekkür belgeleri verildi.