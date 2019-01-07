Sivas'ta 406 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapandı
59 dakika önce
Sivas'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı 406 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas
'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı 406 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı nedeni ile 406 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Yağış Zara ve İmranlı
ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Zara'da 57, İmranlı'da ise kapanan yol sayısı 69 oldu. Bu iki ilçede kar kalırlığı yer yer yarım metreye ulaştı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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