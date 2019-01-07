Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 406 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapandı

Sivas'ta 406 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapandı

59 dakika önce

Sivas'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı 406 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta 406 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapandı, System.String[]
Sivas'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı 406 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı nedeni ile 406 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Yağış Zara ve İmranlı ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Zara'da 57, İmranlı'da ise kapanan yol sayısı 69 oldu. Bu iki ilçede kar kalırlığı yer yer yarım metreye ulaştı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

İmranlı, Sivas, Güncel
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