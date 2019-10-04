Sivas'ta, atık yağ toplayana çeyrek altın ödülü

SİVAS'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi tanıtıldı. Bugün start alan proje ile en fazla atık yağ toplayan kadınlar çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyanın tanıtım toplantısı Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bugün start alan ve 5 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek proje ile en fazla atık yağ toplayan ev hanımları çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Projenin amacının çevri bilinci oluşturmak olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İçerisinde yaşadığımız çevremiz son yıllarda sanayi anlamında gelişmeler, nüfusumuzun hızla artması gibi nedenlerle çevremiz hızla kirlenmektedir. Son 15 yılda atılan adımlarla birlikte daha çevreci bi ülke, daha çevreci bir şehir olma adına tüm kamu kurumlarımız ile birlikte çok büyük adımlar attık. Biz de Sivas Belediyesi olarak içerisinde yaşadığımız şehri, Türkiye'nin ve Dünya'nın en temiz şehri yapmak adına ekiplerimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bu anlamlı projeye bütün kurumların destek vereceğini ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan ise, "Bu projede hanımlar duyarlı. Dünya Çevre Günü münasebetiyle tatlı bir rekabet oluşturmak, heyecan vermek motive oluşturmak açısından böyle bir proje gerçekleştirmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan duyarlı işçilere teşekkür belgesi ve çeyrek altın takdim edildi. Daha sonra Sivas Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek olan, pet şişe karşılığında kalem veren konteynerler tanıtıldı. Ardından vatandaşlara bez çanta, önlük ve yağdanlık dağıtıldı. Proje kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Gününe kadar, en çok atık yağ teslim eden ev hanımına 3, ikinci olana 2 ve üçüncü olan kişiye 1 çeyrek altın hediye edilecek. Vatandaşlar atık yağları sitelerde, okullarda, muhtarlıklarda bulunan toplama konteynerlerine bırakabilecek.