Son Dakika Haberleri: Sivas'ta cirit müsabakaları nefes kesti
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Sivas'ta cirit müsabakaları nefes kesti

48 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Alt Cirit Yükselme Grubu Müsabakaları' nefes kesti.

Sivas'ta cirit müsabakaları nefes kesti, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Alt Cirit Yükselme Grubu Müsabakaları' nefes kesti. 3 gün süren ve 4 takımdan 36 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucu, Erzurum Korkut Ata Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü birinci oldu.

Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  tarafından Karşıyaka Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ve Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü katıldı. 3 gün süren ve nefes kesen müsabakalar sonucu Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü birinci oldu. Birinci olan kulübün sporcuları sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'ne birincilik plaketini Sivas Valisi Salih Ayhan verdi.

Müsabakalara katılan sporcuları tebrik eden Vali Salih Ayhan, "3 gün boyunca güzel bir şekilde mesaj verdiniz. Geçmişe mesaj verdiniz. Bu ata sporunun daha da gelişmesi noktasında bir mesaj verdiniz. Kongremizin 100'üncü yılından dolayı böyle bir organizasyon düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bunu canlı tutmamız, diri tutmamız lazım ve bu ata sporumuzu yaşatmamız lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan detay

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması

Plaket töreni

Erzurum, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:34 Kaynak: DHA
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