Sivas'ta Donan Kilitlerle Mücadele

21.01.2026 13:19
Ulaş ilçesinde sıfırın altında 25 derece hava sıcaklığı, esnafı kapı kilitlerini ısıtma arayışına sürükledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle iş yerinin kapı kilidi donan esnaf, kapıyı açmak için elektrikli ısıtıcı ve sıcak suyla çözüm aradı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta kar yağışının ardından kent adeta buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ulaş ilçesinde sabah saatlerinde iş yerini açmak isteyen bir esnaf, kapı kilidinin soğuk hava nedeniyle donduğunu fark etti. Anahtarı kilide sokmakta güçlük çeken esnaf, kapıyı açabilmek için çözüm arayışına girdi. Elektrikli ısıtıcı getirerek kapının önüne koyan esnaf, kilidin çözülmesi için bir süre kapıyı ısıttı. Kapının açılması için sıcak su da kullanan esnaf, camın ani ısı değişiminden zarar görmemesi için dikkatli davrandı.

"Burada hayat bitmek üzere"

Soğuktan donan kilidi ısıtıcı ile açmaya çalıştıklarını söyleyen Kadir Aydın, "Şu anda Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunuyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derecede bulunuyor. Esnaf bir arkadaşımızın dükkanın kilidi soğuktan donmuş. Biz de ısıtıcı ile ve su ısıtıcıları ile donan kilidi açmaya çalışıyoruz. Burada soğuktan hayat bitmek üzere" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

