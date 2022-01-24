Sivas'ta ekipler, yolları kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli, Şarkışla ve Gölova ilçelerinde tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan kişilerin yardımına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti.
Yıldızeli ilçesi Kadılı köyünde yaşayan 60 yaşındaki köy muhtarı Hasan Aslan, mide rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım talep etti.
İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Aslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülistan Akdoğan ise bilinç kaybı, tansiyon ve şeker nedeniyle rahatsızlandı.
İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan Akdoğan, tedavi altına alındı.
Gölova ilçesi Demirkonak köyünde yaşayan böbrek hastası 59 yaşındaki Güller Perçi de yol açılarak, sağlık ekipleri tarafından diyalize götürüldü.
Perçi, sağlık ekipleri tarafından tekrar köyüne bırakıldı.
Kaynak: AA
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