Sivas'ta Epe Açık Turnuvası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen 14 ve 17 yaş altı Epe Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Samsun ve Sivas'tan 14 ve 17 yaş altı toplam 27 sporcu, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında kıyasıya mücadele etti.

U17 Erkekler Epe'de Kahramanmaraş Eskrim Spor Kulübü'nden Semih Akküncü, U14 Kızlar/ Erkekler Epe kategorilerinde ise Evo Eskrim Spor Kulübünden Berra Canbolat ve Kahramanmaraş Eskrim Spor Kulübü'nden Kağan Çokparlamış altın madalyanın sahibi oldu.