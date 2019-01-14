Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fuhuş Operasyonunda 5 Gözaltı

Sivas'ta Fuhuş Operasyonunda 5 Gözaltı

48 dakika önce

Sivas'ta fuhuş operasyonunda 5 gözaltıSİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda fuhuş yaptığı ve yaptırdıkları iddia edilen 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta fuhuş operasyonunda 5 gözaltı

SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda fuhuş yaptığı ve yaptırdıkları iddia edilen 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç., İ.C., H.Ç., B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kentte bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Bir şüpheli, edep yerlerini açıp gösterme tehdidinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Sivas, 3. Sayfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karadeniz'de 4 İlde PKK'nın Kış Üslenmesine Yönelik Operasyon Başladı "Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:50:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fuhuş Operasyonunda 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]