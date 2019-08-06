Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"
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Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"

53 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi bahçesinde yöresel lezzetler yarıştı.
Düzenlenen yemek yarışmasında 8 vatandaş, kendilerine ikram edilen 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasını Tahir Sığırcı isimli vatandaş kazandı.
Sığırcı'ya 'Gardaşlık Festivali' anısına plaketi ve ödülünü AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi.
Buruciye Medresesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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