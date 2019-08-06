Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"
53 dakika önce
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:46 Kaynak: AA
Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi
bahçesinde yöresel lezzetler yarıştı.
Düzenlenen yemek yarışmasında 8 vatandaş, kendilerine ikram edilen 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasını Tahir Sığırcı isimli vatandaş kazandı.
Sığırcı'ya 'Gardaşlık Festivali' anısına plaketi ve ödülünü AK Parti
Sivas Milletvekili Semiha Ekinci
verdi.
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