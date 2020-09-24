Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunu - Son Dakika

Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunu

Sivas Valiliği koordinesinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Ulaş ilçesi Acıyurt köyünde 4 çiftçiye 400 koyunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunu, System.String[]

Sivas Valiliği koordinesinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Ulaş ilçesi Acıyurt köyünde 4 çiftçiye 400 koyunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, Sivas Valiliği tarafından hayata geçirilen Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne il genelinde Bin vatandaş başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvuruları onaylanan 337 vatandaşaysa Kangal Akkaraman Koyununun dağıtımı başladı. Proje kapsamında koyunların dağıtımı Ulaş İlçesi, Acıyurt köyünde yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Millet Vekili Semiha Ekinci, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. İstiklal ve saygı duruşu ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

"Sivas Kangal Akkaraman koyununun gen merkezi durumundadır"

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "İlimiz yaklaşık 400 Bin büyük baş, 800 Bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. Ayrıca ilimiz birçok özelliğiyle diğer koyun ırklarına göre üstün olan kangal Akkaraman koyununun da gen merkezi durumundadır. Aynı zamanda bakanlığımız olarak ıslah projesi kapsamında 55 Bin koyun ile 8 proje yürütülmektedir. Anadolu'da bir söz vardır 'Buğday ile koyun gerisi oyun' bu söz bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade eden sözlerden biridir" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, hedeflerinin en az 1 Milyon Akkaraman Kangal koyunu olduğunu belirterek, "Koyunculukta kısa zaman içerisinde bin müracaat var, 337'si olumlu neticelendi. Sembolik olarak 4 işletmemize koyunlarımızı vereceğiz. Kısa zaman içerisinde 337 talep eden vatandaşımıza ve bir ay içerisinde geriye kalan bin vatandaşımıza koyunları vereceğiz. Bin çarpı 100 şuan 100 bin koyunu neredeyse almış olacağız. Yani irade var, birliktelik var, imkan var. Bir çok kişiyle de omuz omuza verdiğimiz zaman bir çok şeyi aşmış olacağız. Koyunculuk Sivas'ın coğrafyasına en uygun proje hem de yerli ırkı korumak adına. Yaylalarımıza, meralarımıza, bu coğrafyaya en uygun ırk. Geçmişte bir çok koyun, süt ineği verdik ama vatandaşımızın bilgi birikimi yeterli olmadığı için bir çoğu heder oldu gitti. Burada tecrübeli olan vatandaşlarımıza ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelere vermek hem de koyunculuğun sürdürülebilir olmasının sağlanmak. Bu coğrafyada en az 1 Milyon koyun olmasını sağlayacak çalışma yapacağız. Protokolü iki ay önce imzaladık, süreç belli bir noktaya geldi. Şuan da meyvesini alıyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 400 Kangal Akkaraman koyunu 4 çiftçiye teslim edildi. Koyunların tesliminin ardından duaların edilmesiyle koç katım töreni de gerçekleştirildi.

Törenin ardından çobanlarla sohbet eden Vali Ayhan, kaval sesi eşliğinde kara demlikte çay içerek çobanlarla vakit geçirdi. - SİVAS

Salih Ayhan, Kangal, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunu - Son Dakika Ekonomi

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