Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı - Son Dakika

Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı

1 saat önce

SİVAS'ta meyve yüklü TIR'ın başka bir TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken meyve yüklü TIR'da bulunan bulunan portakallar yola saçıldı.

Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı, System.String[]

SİVAS'ta meyve yüklü TIR'ın başka bir TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken meyve yüklü TIR'da bulunan bulunan portakallar yola saçıldı. Kaza saat 01.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Aksoy yönetimindeki meyve yüklü 58 AU 666 plakalı TIR ile Veli Uyanık yönetimindeki 42 EGT 51 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü TIR'ın sürücüsü Hayati Aksoy yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası TIR'da yüklü bulunan portakallar ise yola saçıldı. Portakalları belediye ve karayolları ekipleri temizledi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Sivas-Kayseri karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Yola saçılan portakallar


Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]