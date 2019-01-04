Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaymakamların Ocak Ayı Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta Kaymakamların Ocak Ayı Toplantısı Yapıldı

21 dakika önce

Sivas'ta ocak ayı kaymakamlar toplantısı Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Sivas'ta Kaymakamların Ocak Ayı Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Sivas'ta ocak ayı kaymakamlar toplantısı Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Encümen Salonu'ndaki toplantıda, karla mücadele ve asayiş konuları başta olmak üzere il genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlar ele alındı.

Vali Salih Ayhan, 2018 yılında il genelinde yoğun bir çalışma dönemi yaşandığını belirtti.

Yeni yılda da sahadaki iş yükünün fazla olacağını vurgulayan Ayhan, "Hep birlikte hazırladığımız projeleri ilimize kazandıracağız. Bulunduğunuz ilçede fark yaratın. Sizinle özdeşleşebilecek, sizden sonra da sürekliliği olabilecek hizmetlere imza atın. Halka dokunun, ulaşılabilir olun. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi yakından takip edin. Bir kap sıcak çorbanın, bir torba kömürün yokluğunu hissettirmeyin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Mehmet Polat, Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan ile kaymakamlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Ekonomi, Güncel
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