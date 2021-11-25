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Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı - Son Dakika

Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı

25.11.2021 17:16
Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı

Sivas'ta Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında hayata geçirilen 392 proje için 71 milyon harcandığı bildirildi.

Sivas'ta Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında hayata geçirilen 392 proje için 71 milyon harcandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Çongar grup köy yoluna yapılan köprü hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın geniş coğrafyası, zorlu iklim koşulları nedeniyle kırsal altyapıya daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İl Özel İdaresinin her zaman gerek araç ve ekipman gerekse insan kaynağı ile tüm ihtiyaçlara zamanında cevap verebilecek güçte olduğunu aktaran Ayhan, "Her yıl Sivas İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynaklarımızla kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yüzlerce çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl KÖYDES kaynaklarıyla tarımsal sulamadan ulaşıma, atık sudan içme suyuna toplam 392 projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu projelerimiz için toplam 71 milyon lira kaynak kullandık. Açılışını yaptığımız Çongar köyü köprüsü de var olan köprünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle KÖYDES kapsamında yaptığımız bir çalışma. Köprümüz ana grup yolu üzerinde olması nedeniyle büyük bir önem arz etmekte. Köprümüzün kullanım sağlayan tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Konuşmalardan sonra Ayhan ve beraberindekiler köprünün açılışını gerçekleştirdi.

Hayvancılığa 75 milyon lira kredi desteği

Ayhan, açılışın ardından "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinden yararlanan Fikri Çongar'a ait işletmeyi ziyaret etti.

Proje kapsamında 75 hayvan alan Çongar ile bir süre sohbet eden Ayhan, başvuru yapan 3 bin 459 çiftçiden 2 bin 117'sinin projeden faydalandığını belirtti.

Kredi verilen işletme sayısının 554 olduğunu aktaran Ayhan, 57 bin 508 hayvanın teslim edildiğini, verilen toplam kredi tutarının ise 75 milyon 19 bin 149 liraya ulaştığını ifade etti.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra merkeze bağlı Kabasakal köyünde Adem Şahin'e ait 350 baş süt sığırcılığı işletmesinin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 1440 güneş enerji panelinin kurulumu yapılan yenilenebilir enerji üretim tesisinde incelemede bulundu.

Projeyi çok beğendiğini belirten Vali Ayhan, "Tarıma güç veren, hayvancılığa ivme kazandıran, girdi maliyetlerini minimize eden bu tarz projelerin artması için hep birlikte el ele var gücümüzle gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı
Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı
Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı
Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı
Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Salih Ayhan, Kredi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kırsalda 392 proje için 71 milyon lira harcandı - Son Dakika
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