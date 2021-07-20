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Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı - Son Dakika

Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı

20.07.2021 10:58

SİVAS'ta kurbanlıklar, kesim yerlerinde traktör arkalarına bağlanan vinçler kullanılarak kesildi.

SİVAS'ta kurbanlıklar, kesim yerlerinde traktör arkalarına bağlanan vinçler kullanılarak kesildi. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar ise hastanelere akın etti.

Kentte yaşayanlar, bayram namazının kılınmasının ardından hayvanlarını kesmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine geçti. Kurbanlıklar, traktör arkalarına bağlanan vinçler ile kaldırılarak kesildi. Bazıları ise kurbanlıklarını yere yatırabilmek için büyük mücadele verdi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler ise hastanelere akın etti. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı
Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta acemi kasaplar, kendilerini yaraladı - Son Dakika


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