Sivas'ta Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
Sivas'ta Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

Sivas\'ta Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
23.01.2026 13:57
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 810 kişi, tahliye edilerek yurtlarda misafir edildi.

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Sivas'ta mahsur kalan yüzlerce kişi, karla mücadele çalışmalarının ardından ilçeden tahliye edildi.

Sivas'ta dün sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok kara yolu trafiğe kapatılırken yolcular mahsur kaldı. Gece saatlerinden bu yana Gürün ilçesinde mahsur kalan 810 kişinin temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan 572 kişi, KYK ve Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi. Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasıyla mahsur kalan yolcular ilçeden uğurlandı.

Konuya ilişkin Gürün Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle D300/20 kara yolu trafiğe kapatılmıştır. Yolcularımızın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alınmış toplam 810 vatandaşımız Gürün ilçemizde alanlarda misafir edilmiştir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi - Son Dakika

Sivas'ta Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
