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Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 13:39
Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mustafa Karataş ve öğretmenler, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde ebediyete irtihal eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Hatıra ormanına fidan dikilmesinin ardından Karataş ve beraberindekiler emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise çeşitli gösteriler sunuldu, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen programda ise İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Duman, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çekti.

Program, daha sonra Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Okul Müdürü Muammer Gülmez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, stajyerliği kalkan öğretmenler yemin etti.

Öğretmenlere Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ve Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'in hediyeleri takdim edildi.

Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı
Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı
Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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