Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi
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Sivas'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi

6 saat önce

Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan, "Gönüllü Öğretmenler Korosu" konser verdi.

Sivas'ta

Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan, "Gönüllü Öğretmenler Korosu" konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi organizesinde gerçekleştirilen konserde koro şefliğini müzik öğretmeni Mustafa Dağdeviren yaptı.

Koro, Sivas ve bazı yörelerin türkülerini seslendirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan konser sonrası ses ve saz sanatçılarına çiçek, şef Dağdeviren'e de Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel hazırlanan pul hediye etti.

Vali Ayhan, "Sanat Sivas" projesi kapsamında 24 resim öğretmeninin birer eserinin yer aldığı resim sergisinin de açılışını yaptı.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve öğretmenler katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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