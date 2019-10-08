Son Dakika Haberleri: Sivas'ta örtü yangını
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta örtü yangını

Sivas'ta örtü yangını

34 dakika önce

Sivas merkeze bağlı Üçtepe köyünde çıkan örtü yangını çıktı.

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Sivas merkeze bağlı Üçtepe köyünde çıkan örtü yangını çıktı. Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üçtepe köyünde bulunan dağlık arazide örtü yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken, yangın devam ediyor. - SİVAS

Üçtepe, Sabah, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
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