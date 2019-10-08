Sivas'ta örtü yangını
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Sivas merkeze bağlı Üçtepe köyünde çıkan örtü yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
Sivas merkeze bağlı Üçtepe köyünde çıkan örtü yangını çıktı. Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üçtepe köyünde bulunan dağlık arazide örtü yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken, yangın devam ediyor. - SİVAS
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