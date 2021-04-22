Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu'nun (49) kullandığı 58 HH 940 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Ülkü Sokak'ta, Cengiz Karaçam (31) idaresindeki 58 ACD 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Etfal Karaçam (32) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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