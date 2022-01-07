Sivas'ta resimleriyle ahilik geleneğini en iyi anlatan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas'ta ahilik teşkilatını ilkelerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "yardımlaşma ve adil paylaşım" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Söz konusu yarışmada, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yılmaz il birincisi, Muhammed Talha Ünaldım ise il ikincisi oldu.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Sözen, burada yaptığı konuşmada, Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad ettiklerini belirterek, "İlçemiz okullarından bu konuda başarılı öğrencilerin çıkması bizleri gururlandırmakta. İlçemizdeki var olan başarı seviyesini arttırmak için kaymakamlık olarak gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.