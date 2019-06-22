Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
1 saat önce
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
'ın Altınyayla
ilçesi Deliilyas
beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı.
(Bünyamin Uğur/İHA)
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