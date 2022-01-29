Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18, gündüz ise sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu. Ağaçlardaki kırağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu.

Dondurucu soğuk nedeniyle birçok binanın yağmur suyu giderleri ve boruları dondu.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Köklüce mevkisinde kar ve soğuktan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem ve saman bıraktı.

Ekipler, karla kaplı bölgede hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.?