Sivas'ta soğuk hava güzel görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika

Sivas'ta soğuk hava güzel görüntüler ortaya çıkardı
23.12.2020 12:57
Sivas'ta dün yağan karın ardından beyaza bürünen park ve mesire alanlarında, soğuk havanın da etkisiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sivas'ta dün yağan karın ardından beyaza bürünen park ve mesire alanlarında, soğuk havanın da etkisiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanına Sivas Belediyesi tarafından "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri, karla kaplanan görüntüsü ve oluşan buzlarla görsel şölen sundu.
Mesire alanındaki ağaçların ve bitkilerin üzerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle uzun buz sarkıtları oluştu.
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