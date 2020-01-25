Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
17 dakika önce
Sivas'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Sivas'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Taksideki cenazeler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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