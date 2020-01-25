Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

17 dakika önce

Sivas'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta şarampole devrilen taksideki iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Taksideki cenazeler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]