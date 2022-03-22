Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi

22.03.2022 12:49
Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı.

Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) yürütücülüğünde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi'nde "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, il protokolü ve bazı oda temsilcileri katıldı.

Soysal, burada basın mensuplarına, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında etkinliği yaptıklarını belirterek, "Çünkü çok gıda atıkları oluyor, dünyanın geleceğini düşünüyoruz. Kaynaklar tükendiği için atıksız bir mutfak istiyoruz. Değerli protokolümüzle birlikte bakanlığımızdan gelen yetkililerin gözetiminde az sonra bu yörenin güzel bir yemeğini yapacağız. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız." dedi.

Soysal'ın konuşmasının ardından Ayhan, Bilgin ve beraberindeki protokol, önlüklerini giyip aşçılıktaki hünerlerini sergiledi.

Kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yapan protokol üyeleri, Soysal'dan tam not aldıktan sonra yaptıkları lezzetleri hem kendileri tattı hem de basın mensuplarına ikram etti.

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Sahrap Soysal, Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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