Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı - Son Dakika

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Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı
6 saat önce
Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı.
Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı
SİVAS - Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaları sınırlandırılmıştı. Kent merkezi Esentepe Mahallesinde yaşayan Hasan Yıldız ve Lütfiye Yıldız çifti evlerine gıda kolisi getiren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinden odunlarını kırmalarını istediler. Görevliler yaşlı çiftin isteğini kırmayarak çiftin yakacak odunlarını kırdı.
Görevlilerin odunları kırdığı esnada 76 yaşındaki Hasan Yıldız'ın görevlilere 'Ramazan ayında hızar getirin' demesi ise dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:29 Kaynak: İHA
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