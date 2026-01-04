Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta Yıldız Göleti\'nin yüzeyi buz tuttu
04.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta Yıldız Göleti\'nin yüzeyi buz tuttu
Haber Videosu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

YILDIZ GÖLÜ BUZLA KAPLANDI

Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Sivas, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar ''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
Görüntüler infial yaratmıştı İşte işkenceci abiye verilen ceza Görüntüler infial yaratmıştı! İşte işkenceci abiye verilen ceza
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı Katili en yakını çıktı Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok
Elif’ten 7 gündür haber yok Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
20:19
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı
''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
20:02
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
19:29
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 21:24:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.