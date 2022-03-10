Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

10.03.2022 08:37

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek Hormon tedavisi gören Alman çoban köpeği, artık yavrularını yemeyecek Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti

Zonguldak, Malatya, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
08:33 Vatandaşa soruldu! Yüzde 54 "Asla oy vermem" dedi, Pazar seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı
08:33 Rus esir askerler, Putin'e seslendi: Savaşı durdur!
08:24 İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
08:20 Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu
08:14 Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
08:10 Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tam liste
07:56 10 Mart 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak: Bütün yurtta kar var, İstanbul bembeyaz!
07:36 Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
07:32 Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 08:46:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement